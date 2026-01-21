Чистая прибыль "Петербургской биржи" упала на 11% в 2025 году

Процентные доходы увеличились на 14%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Чистая прибыль АО "Петербургская биржа" в 2025 году снизилась на 11%, до 6,235 млрд рублей. Это следует из презентации главы биржи Игоря Артемьева, представленной в ходе пресс-конференции.

Процентные доходы увеличились на 14%, до 7,296 млрд рублей, рентабельность капитала снизилась с 49% годом ранее до 40%.

При этом денежный оборот по всем секциям составил 2,337 трлн рублей, что сопоставимо с уровнем прошлого года.

Объем реализации нефтепродуктов в 2025 г. сохранился на уровне 2024 года и составил 37,2 млн тонн. При этом Артемьев допускает дальнейший роста объемов торгов топливом через биржу, но затем показатель выйдет на плато.

Торги нефтью на бирже снизились на 14,22%, до 1,9 млн тонн, древесиной - на 13,3%, до 4,6 млн куб. м, Объем биржевых торгов углем за отчетный период вырос на 5,9%, до 1,422 млн тонн. При этом объем торгов газом вырос на 70,1%, до 15,619 млрд кубометров, объем торгов удобрениями вырос на 101%, до 296,82 тыс. тонн.