Цивилев: РФ остается приверженной развитию стратегического партнерства с Ираном

Страны также готовятся к проведению межправкомиссии по торговле

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия остается приверженной планам развития стратегического партнерства с Ираном. Страны также готовятся к проведению межправкомиссии по торговле, сообщили в Минэнерго по итогам заседания российской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева.

"Наша работа по развитию российско-иранских отношений продолжается, запланированные мероприятия межправкомиссии состоятся по графику", - подчеркнул глава Минэнерго.

В сообщении отмечается, что 19-е заседание российско-иранской межправкомиссии пройдет 16-18 февраля в Тегеране.

В ходе заседания представители государственных ведомств и бизнеса доложили министру о реализации договоренностей предыдущего 18-го заседания МПК, а также внесли предложения по активизации двусторонних связей. Были обсуждены перспективы проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении, образовании, а также в области культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено нормативно-правовой базе двустороннего сотрудничества.