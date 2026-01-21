Протяженность магистральной квантовой сети по итогам 2025 года составила 7,9 тыс. км

Для РЖД также подготовили более 1 тыс. специалистов по квантовым коммуникациям

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Протяженность магистральной квантовой сети по итогам 2025 года составила 7 858 км, следует из материалов к выступлению главы Росжелдора Александра Сахарова на коллегии Минтранса РФ по науке.

"7 858 км - протяженность магистральной квантовой сети по итогам 2025 года", - отмечается там.

Кроме того, более 1 000 специалистов по квантовым коммуникациям подготовлены для "Российских железных дорог" (РЖД), следует из материалов.

В конце 2022 года РЖД сообщали, что в рамках соглашения с правительством РФ планируют развивать высокотехнологичное направление "Квантовые коммуникации". По поручению президента РФ Владимира Путина холдинг в 2022 году совместно с Минцифры, Минэкономразвития и экспертами научного сообщества актуализировали дорожную карту "Квантовых коммуникаций" на период до 2030 года. Ключевой задачей холдинга является создание инфраструктуры квантовых коммуникаций, расширении ее географического охвата и внедрение необходимых сервисов на ее основе. К 2024 году ожидается, что протяженности квантовых сетей превысит 7 тыс. км, а к 2030 году составит более 15 тыс. км.