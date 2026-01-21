Ленобласть вышла на первое место по инвестициям в реальный сектор экономики

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, общий портфель инвестиций Ленинградской области превысил 7,2 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Ленинградская область увеличила объем инвестиций в реальный сектор экономики до 1,5 трлн рублей, став лидером по этому показателю среди российских регионов. Об этом сказал на пресс-конференции губернатор Александр Дрозденко.

"Мы по итогам 2025 года по инвестициям в реальный сектор экономики занимаем первое место в России. Мы обошли Москву, и для нас это очень почетно, хотя мы понимаем, что конкурировать с Москвой очень сложно. Рекордная цифра: мы ожидаем, что по итогам 2025 года инвестиции в промышленность и реальный сектор экономики без бюджетных инвестиций - более 1,5 трлн рублей", - сказал губернатор.

По его данным, общий портфель инвестиций Ленинградской области превысил 7,2 трлн рублей.

Важным достижением в экономике Дрозденко также назвал рост экспорта на 10%, несмотря на влияние внешних факторов. При этом он отметил, что структура товарооборота и промышленности в регионе меняется.