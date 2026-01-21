Евродепутаты проголосовали за рассмотрение сделки с MERCOSUR в суде ЕС

Авторы резолюции считают, что заключение такой сделки в виде двух отдельных соглашений может нарушать несколько положений TFEU и Договора о ЕС, касающихся полномочий европейских институтов

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию в поддержку обращения в суд ЕС на предмет соответствия нормам Евросоюза заключенного Еврокомиссией (ЕК) соглашения о свободной торговле со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). Голосование состоялось в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге, которая транслировалась на сайте парламента.

"Европарламент решил запросить у суда ЕС, в соответствии со статьей 218(11) Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU), заключение о совместимости с договорами [ЕС] предлагаемого заключения ЕС Соглашения о партнерстве между ЕС и MERCOSUR (EMPA) и Временного торгового соглашения (ITA), а также о процедуре, которой следовали при заключении этого соглашения", - гласит один из пунктов принятого документа.

Его авторы считают, что заключение такой сделки в виде двух отдельных соглашений может нарушать несколько положений TFEU и Договора о ЕС, касающихся полномочий европейских институтов. Также они выражают обеспокоенность тем, что механизм восстановления торгового баланса, предусмотренный в соглашении между ЕС и MERCOSUR, может быть несовместимым с рядом положений TFEU и Хартии ЕС об основных правах и "может поставить под угрозу способность ЕС сохранять автономию правового порядка ЕС".

За документ проголосовали 334 депутата, против - 324, 11 воздержались. При этом вторая аналогичная резолюция, поданная представителями правых сил, не нашла достаточной поддержки среди присутствующих и была отклонена 402 голосами (225 голосов за).

О торговом соглашении

17 января в Парагвае между Евросоюзом и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) было подписано соглашение о свободной торговле. Поддержали договоренность в первую очередь Германия и страны Северной Европы, которые заинтересованы в снижении таможенных пошлин на продукцию автомобильной, химической и фармацевтической промышленности, поставляемую из ЕС в Южную Америку. В то же время против документа выступают Австрия, Венгрия, Ирландия, Польша и Франция, не желающие, чтобы дешевая аграрная продукция из Южной Америки свободно поступала на европейский рынок.

MERCOSUR - торгово-экономическое объединение, основанное Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Совокупная территория этих стран составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения приближается к 300 млн человек. Объем торговли между ЕС и MERCOSUR превышает 112 млрд евро, взаимный импорт и экспорт обоих объединений сбалансирован.