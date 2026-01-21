Минтранс разработал законопроект для регулирования беспилотных авто на дорогах

Его действие не будет распространяться на военную, специальную и экспериментальную технику, а также на международные автомобильные перевозки

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минтранс России разработал законопроект, определяющий правовые основы для эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (беспилотников) на автодорогах и трамвайных путях страны. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года.

"Настоящий Федеральный закон определяет основы правового регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильных дорогах и трамвайных путях Российской Федерации, регулирует отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими разработку автоматизированных систем вождения, производство, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт высокоавтоматизированных транспортных средств", - говорится в тексте проекта.

Действие закона не будет распространяться на международные автомобильные перевозки, а также на военную, специальную и экспериментальную технику.

Согласно документу, беспилотники 4 или 5 уровня автономности смогут двигаться в автоматическом режиме только при подключении к обязательному сервису дистанционной поддержки. В случае потери связи транспортное средство обязано совершить "маневр минимального риска". Все данные о работе системы вождения должны храниться исключительно на территории России. Для допуска к дорогам беспилотник должен быть оснащен системой "ЭРА-ГЛОНАСС", устройством регистрации данных, иметь действующий полис ОСАГО, а его автоматизированная система обязана соблюдать ПДД.

Законопроект устанавливает ответственность изготовителя и разработчика программного обеспечения за ДТП, если авария произошла по вине автоматизированной системы вождения. Владелец или эксплуатант будут нести ответственность, если инцидент случился из-за нарушений правил эксплуатации, несвоевременного обновления ПО или вмешательства в работу системы.