В Ленобласти спрос на кадры вырос до 112 тыс. вакансий в 2025 году

Основной блок вакансий приходится на Кингисеппский район по большим инвестиционным проектам

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Спрос на кадры в Ленинградской области увеличился в 2025 году. По данным на 1 января 2026 года он составлял 112 тыс. вакансий, сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель регионального комитета по труду и занятости населения Юлия Косарева.

"На 1 января 2026 года спрос на рабочую силу составляет 112 тыс. вакансий. Это на 44 тыс. больше, чем в начале 2025 года", - сказала она.

При этом пик спроса на рабочую силу пришелся на середину 2025 года. Он составлял 145 тыс. вакансий. По словам Косаревой, основной блок вакансий приходится на Кингисеппский район по большим инвестиционным проектам. При этом без инвестпроектов в реальном секторе экономики около 30 тыс. вакансий.

Через кадровый центр Ленинградской области ищут работу около 4 тыс. соискателей, безработными признаны 2,3 тыс. человек.

В топ-5 разделов видов деятельности, которые требуют кадры в Ленобласти, в первую очередь входит обрабатывающая промышленность и строительство, а также образование и здравоохранение.