Таиланд передал Украине $160 тыс. для закупки электрогенераторов

Общая сумма гуманитарных пожертвований для Киева составляет около $910 тыс., отметили в таиландском МИД

БАНГКОК, 21 января. /ТАСС/. Таиланд передал Украине гуманитарную помощь в размере $160 тыс. для закупки электрогенераторов, медицинского оборудования и медикаментов. Об этом сообщил таиландский МИД.

"Министерство иностранных дел Таиланда передало украинскому народу шестую партию гуманитарной помощи в размере 5 млн батов (около $160 тыс.) через таиландский Красный Крест", - говорится в публикации министерства. Выделенные средства предназначены "для закупки электрогенераторов, медицинского оборудования и медикаментов".

По данным таиландского МИД, общая сумма гуманитарных пожертвований для Украины со стороны Таиланда "на сегодняшний день составляет 26 млн батов (около $910 тыс.)". "Таиланд также активно поддерживает международные усилия по прекращению конфликта через различные структуры, включая усилия по гуманитарному разминированию по линии Таиландской ассоциации гражданских саперов, которые направлены на восстановление сельскохозяйственных районов", - указано в коммюнике.