Мантуров поручил Минпромторгу проработать закупку школьных автобусов в регионы

Закупку намерены сделать за счет средств федерального бюджета в 2026 году

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минпромторгу с Минпросвещения проработать закупку отечественных школьных автобусов за счет средств федерального бюджета в 2026 году и распределение техники в российские регионы. Об этом говорится в сообщении правительства.

"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров поручил Минпромторгу совместно с Минпросвещения проработать закупку за счет средств федерального бюджета в 2026 году школьных автобусов отечественного производства, а также их распределение по регионам России", - сказано в сообщении.

Мероприятия по обновлению парка школьных автобусов в 2025-2030 годах проводятся в рамках поручения президента России Владимира Путина о ежегодной закупке за счет бюджетных ассигнований не менее 3 тыс. новых высоколокализованных школьных автобусов российского производства для использования в приоритетном порядке в малых городах и сельской местности.

В 2025 году Минпромторгом в образовательные учреждения субъектов РФ было поставлено около 3,1 тыс. школьных автобусов на сумму более 11 млрд рублей. "Благодаря решению правительства Российской Федерации в декабре 2024 года соответствующая закупка была проавансирована в полном объеме, что способствовало своевременному производству техники на мощностях отечественных предприятий - АЗ "НАЗ", "ПАЗ", "КАВЗ" и "УАЗ", - отмечается в сообщении.