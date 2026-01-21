Пашинян сообщил о подключении энергосистем Армении и Азербайджана друг к другу

Ереван и Баку будут пользоваться возможностями импорта, отметил премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © AP Photo/ Pamela Smith

ЕРЕВАН, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что энергетические системы Армении и Азербайджана будут подключены друг к другу.

"Да, однозначно и несомненно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут подключены друг к другу, в условиях взаимности будем пользоваться возможностями импорта", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте Армении. Трансляцию вели местные телеканалы.