Пашинян сообщил о подключении энергосистем Армении и Азербайджана друг к другу
Редакция сайта ТАСС
14:02
ЕРЕВАН, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что энергетические системы Армении и Азербайджана будут подключены друг к другу.
"Да, однозначно и несомненно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут подключены друг к другу, в условиях взаимности будем пользоваться возможностями импорта", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте Армении. Трансляцию вели местные телеканалы.