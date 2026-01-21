В РФ могут рассмотреть восстановление иностранных законсервированных самолетов

Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что российские компании совершили серьезный технологический рывок в этом направлении

Глава Минтранса Андрей Никитин © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вариант восстановления иностранных законсервированных самолетов может быть рассмотрен, сообщил журналистам глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин.

"У нас очень серьезный технологический рывок совершили компании с точки зрения создания системы сервиса и обслуживания иностранных самолетов. Если они смогут что-то делать, соблюдая при этом требования безопасности, конечно, будем рассматривать и такие варианты", - ответил он на соответствующий вопрос.