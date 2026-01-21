Путин и Аббас 22 января обсудят обстановку на Ближнем Востоке
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президенты России и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудят в Кремле отношения между странами и ситуацию на Ближнем Востоке. О повестке переговоров в ходе визита палестинского лидера в Москву сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа", - отмечается в сообщении.
Аббас будет находиться в России 21-22 января с рабочим визитом.