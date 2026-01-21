ФАС рекомендовала активнее заключать соглашения о стабилизации цен на овощи

Аналогичные меры региональные власти применяют также на остальных рынках

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. ФАС России рекомендует региональным властям активнее заключать с хозяйствующими субъектами соглашения о стабилизации цен на овощи в рамках разработанного ведомством постановления правительства, подчеркнули в пресс-службе ФАС.

"Например, по состоянию на январь 2026 года такие ценовые соглашения по картофелю заключены в 47 регионах страны, по белокочанной капусте - в 44 регионах, по репчатому луку - в 43, по моркови - в 41 регионе и т. д. По мнению службы, целесообразно распространить эту практику и на другие регионы", - указали в ФАС.

Там отметили, что аналогичные меры региональные власти применяют также на остальных рынках. По состоянию на январь 2026 года, по данным ФАС, соглашения по различным товарам заключены в 73 регионах с 15 113 хозяйствующими субъектами, в числе которых 320 производителей, 55 оптовых поставщиков и 14 593 организации розничной торговли.

"Соглашения способствуют стабилизации цен на наиболее востребованные у населения товары, - продолжили в ФАС. - При этом ситуация с ценообразованием на социально значимые товары продолжает находиться в фокусе внимания службы".

В ФАС напомнили, что ранее ведомство направило запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта: компаниям, входящим в группы "РОСТ", "Эко-культура", "Горкунов", "Магнит", "Теплицы регионов" и "Мое лето". По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.