МЭР: годовая инфляция в РФ с 13 по 19 января ускорилась до 6,47%

На продовольственные товары цены изменились на 0,56%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 13 по 19 января ускорилась с 6,27% до 6,47%, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

За неделю с 13 по 19 января 2026 года инфляция составила 0,45%.

На продовольственные товары цены изменились на 0,56%, в том числе на плодоовощную продукцию на 2,69%, на остальные продукты питания - на 0,39%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,17%, в секторе наблюдаемых услуг - 0,67%.