Минпромторг: Россия выпускает 86% препаратов из перечня жизненно необходимых

Две трети из них могут производиться на основе российских фармсубстанций, указал глава ведомства Антон Алиханов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские фармпроизводители выпускают 86% наименований перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов мы выпускаем 86% всех наименований. Две трети из них могут производиться на основе российских фармсубстанций", - сказал министр.

Он также добавил, что доля отечественных препаратов на российском рынке составляет 63%, а в госзаказах - больше 80%.