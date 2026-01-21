Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам торгов 21 января вырос на 1,19%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 21 января вырос на 1,19%, до 2 770,53 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,59%, до 1 125,93 пункта. Курс юаня снизился на 19 копеек, до 10,95 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал торги среды нейтрально, но затем пошел в рост и в моменте почти дотянулся до 2 780 пунктов. Рынок отреагировал на новость о том, что завтра президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Кроме того, Уиткофф заявил, что в переговорах по Украине достигнут большой прогресс", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке, по данным аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, оказались акции "Аэрофлота" (+2,75%), "СПБ Биржи" (+2,64%), "Газпрома" (+2,13%), "Русала" (+2,04%), "Позитива" (+1,99%) и "префы" "Татнефти" (+1,97%).

Лидерами понижения, по его словам, оказались акции "Генетико" (-1,55%), "Камаза" (-1,38%), ТГК-1 (-0,94%), "Башнефти" (-0,87%), "М.Видео" (-0,82%), "Россетей" (-0,53%) и "Соллерса" (-0,52%).

Прогноз на 22 января

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 22 января - 2 700 - 2 800 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 22 января индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 76-78,5 рубля, 89-91 рубль и 10,9-11,4 рубля, соответственно.