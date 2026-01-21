Каршеринг может подключить "Госуслуги" для верификации водителей

К эксперименту можно подключиться для упрощения регистрации, сообщили в Минцифры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сервисы каршеринга могут при желании и соответствии требованиям информационной безопасности подключиться к эксперименту по использованию единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для упрощенной верификации пользователей. Об этом говорится в ответе Минцифры на письмо депутатов Госдумы от фракции "Новые люди".

В декабре парламентарии направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением предоставить операторам каршеринга возможность использовать ЕСИА и сервис "Цифровой профиль" для упрощенной регистрации и верификации пользователей, так как сейчас водители вынуждены для этого вручную заполнять анкеты, фотографировать документы, делать селфи и так далее.

"Сервисы каршеринга вправе обратиться в Минцифры России с намерением принять участие в <…> эксперименте по идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА пользователей социальных сетей, потребителей (заказчиков) и продавцов (исполнителей) <…>. Информационные системы сервисов каршеринга могут быть подключены к ЕСИА в инициативном порядке в рамках эксперимента в случае соответствия установленным требованиям по информационной безопасности <…>", - ответили в Минцифры.

При этом в министерстве указали, что в настоящее время отсутствуют правовые основания, обязывающие операторов сервисов каршеринга идентифицировать своих пользователей через ЕСИА. Тем не менее, Минцифры выразило поддержку инициативе депутатов и заявило о готовности участвовать в разработке соответствующих проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент по идентификации через ЕСИА портала "Госуслуги" пользователей соцсетей и агрегаторов объявлений стартовал 1 апреля 2021 года. В пресс-службе Минцифры тогда поясняли, что это необходимо для того, чтобы граждане могли заключать сделки, подписывать договоры в интернете после авторизации через логин-пароль портала госуслуг.