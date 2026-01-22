ТАСС: товарооборот Японии и РФ в 2025 году вырос до $7,54 млрд

Он увеличился на 1,27%, следует из подсчетов ТАСС

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Товарооборот России и Японии в 2025 году вырос на 1,27% по сравнению с 2024 годом и составил 1,19 трлн иен (около $7,54 млрд). Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных японским Минфином статистических данных.

Импорт из России за 2025 год снизился на 3,7%, в то время как объем экспорта из Японии в РФ вырос на 11,8% в сравнении с позапрошлогодним периодом. В декабре 2025 года товарооборот между двумя государствами вырос на 7,8% по сравнению с декабрем 2024 года - импорт из РФ в Японию за этот период вырос на 1,9%, а экспорт из Японии в Россию вырос на 27,3%.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году продолжал оставаться основной позицией в японском импорте из РФ - на него пришлось 60,7% от всего объема импорта из России в Японию. В 2025 году страна наростила импорт СПГ из России на 2% по сравнению с 2024 годом.

В то же время в декабре 2025 года поставки СПГ из РФ в Японию снизились на 3,5%. Между тем импорт угля из России в Японию в 2025 году снизился на 1,4%, железа и стали - на 74,2%, цветных металлов - на 1,6%

При этом Япония в течение всего 2025 года не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

Поставки автомобилей

Поставки автомобилей и комплектующих к ним, в свою очередь, остаются ключевой позицией японского экспорта в Россию - 61,5% от общей доли в 2025 году.

В 2025 году Япония снизила поставки легковых автомобилей в Россию на 6,3% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году Япония также сократила поставки в РФ запчастей и комплектующих для автомобилей на 15,4%.

В то же время в декабре 2025 года Япония нарастила поставки легковых автомобилей в Россию на 37,5%, снизив поставки комплектующих на 9,7% в сравнении с декабрем 2024 года.