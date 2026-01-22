Россияне увеличили расходы на покупку новых авто в декабре на 25%

Жители страны потратили 487,4 млрд рублей, сообщается в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россияне в декабре 2025 года потратили на покупку новых автомобилей 487,4 млрд рублей, что на 25% больше, чем в декабре 2024 года, сообщается в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, траты на эти цели за первый зимний месяц были на 7,7% больше, чем в ноябре (452,6 млрд рублей), и на 24,3% выше уровня годичной давности (в декабре 2024 г. - 392,1 млрд рублей). Всего же в минувшем году финансовая емкость российского авторынка составила 4,38 трлн рублей - на 10,6% меньше исторического рекорда, достигнутого в 2024-м (4,9 трлн рублей).

Больше всего денег по-прежнему тратится на "китайцев", но их доля снижается. В декабре было продано 58,1 тыс. новых китайских автомобилей на сумму 221,9 млрд рублей. Как итог, на их долю пришлось 45,5% от общей суммы затраченных денег. Напомним, что в ноябре она была больше - 47%.

Следом за китайскими брендами по объему затраченных средств располагаются российские марки, на покупку машин которых в декабре ушло 98,3 млрд рублей. Немного отстают от них "европейцы", результат которых составил 83,4 млрд рублей. Также в начале зимы жители РФ потратили 41,2 млрд рублей на покупку "японцев", 13,8 млрд рублей - на "корейцев" и 7,1 млрд рублей - на "американцев".

В рейтинге продаж все также лидируют "китайцы" (58,1 тыс. шт.), за которыми следуют отечественные бренды (51,3 тыс. шт.). Остальные участники рынка имеют весьма значительное отставание: европейские - 7,9 тыс. шт.; японские - 7,3 тыс. шт.; корейские - 2,6 тыс. шт.; американские - 0,8 тыс. шт.