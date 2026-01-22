Посол в РФ: Китай ввел нулевые пошлины для наименее развитых стран

КНР продвигает "формирование открытой мировой экономики", подчеркнул Чжан Ханьхуэй

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Китай отстаивает многостороннюю торговую систему и уже ввел нулевые пошлины для наименее развитых стран. Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в колонке для ТАСС.

"Китайская сторона уже ввела нулевые импортные пошлины на товары из наименее развитых стран и для государств Африки, постоянно расширяет безвизовый "круг друзей", создает более благоприятные условия для совместного использования всеми странами предоставляемых Китаем возможностей", - написал дипломат.

"Мы твердо отстаиваем многостороннюю торговую систему, выступаем против политики возведения "маленьких двориков с высокими стенами" и торгового протекционизма, продвигаем формирование открытой мировой экономики и на практике воплощаем концепцию развития "хорошо всем - хорошо по-настоящему", - заверил Чжан Ханьхуэй .

