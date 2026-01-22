НБКИ: объем лимитов по новым кредитным картам упал на 30,6%

Количество новых кредитных карт, выданных в четвертом квартале 2025 года, по сравнению с тем же периодом 2024-го сократилось на 17% и составило 3,76 млн штук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Объем лимитов по кредитным картам, выданным в четвертом квартале 2025 года, сократился на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 359 млрд рублей. В квартальном выражении снижение составило 5,8%. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), есть в распоряжении ТАСС.

"Объем лимитов по кредитным картам, выданным в IV квартале 2025 года составил 359,0 млрд рублей, - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем лимитов по новым выданным кредитным картам в IV квартале 2025 года сократился еще существеннее - на 30,6% (в V кв. 2024 года - 516,9 млрд рублей)".

В 2025 году объемы лимитов стабилизировались на низком уровне после резкого падения во второй половине 2024 года. По словам Волкова, это говорит о сохранении у банков низкого аппетита к риску.

Количество новых кредитных карт, выданных в четвертом квартале 2025 года, по сравнению с тем же периодом 2024 года сократилось на 17% и составило 3,76 млн штук. Наибольший объем лимитов в четвертом квартале 2025 года был отмечен в Москве (39,1 млрд рублей), Московской области (27,5 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (18,8 млрд рублей).