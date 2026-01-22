SuperJob: выросло число россиян, готовых трудоустроиться за меньшую зарплату

При этом средний размер возможной уступки не изменился и составил 9,5%, говорится в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Доля россиян, потенциально готовых пойти на снижение зарплатных ожиданий при трудоустройстве, увеличилась, однако средний размер возможной уступки остался прежним и составил 9,5%. Об этом говорится в исследовании SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

"За два года россиян, потенциально готовых к снижению зарплатных ожиданий, стало больше, но средний размер уступки не изменился <...>. Средний процент, на который респонденты готовы снизить запросы, составил 9,5% по рынку труда", - сообщается в материале.

По данным исследования, 39% экономически активных россиян не готовы снижать зарплатные ожидания, если предложение ниже желаемого. 20% согласны на уступку до 5%, еще 20% - до 10%. Итого 58% либо не готовы к компромиссу, либо допускают лишь небольшое снижение.

При этом мужчины демонстрируют несколько большую гибкость: в среднем они готовы снизить запросы на 10,2%, тогда как женщины - на 8,8%. Доля тех, кто не намерен идти на компромисс, среди мужчин и женщин практически одинакова - 38% и 39% соответственно, отмечается в исследовании.

Наиболее принципиальной оказалась группа в возрасте 35-45 лет: 44% респондентов в этом сегменте не готовы уменьшать зарплатные ожидания. Молодежь до 24 лет, напротив, более лояльна: лишь 28% не готовы снижать запросы, при этом 26% согласны на уступку до 10%, говорится в исследовании.

Среди участников опроса с доходом от 150 тыс. рублей в месяц доля тех, кто не готов уменьшать ожидания, максимальна (44%), а средний допустимый процент снижения минимален (8,8%).

Опрос проводился с 12 по 19 января 2026 года по всей России и охватил 618 населенных пунктов. Участниками стали экономически активные жители старше 18 лет, всего опрошено 3 тыс. человек.