"Выберу.ру": 54% россиян считают себя финансово грамотными

В исследовании указано, что 28% опрошенных оценили свои знания в этой сфере как средние

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более половины опрошенных в 2026 году россиян (54%) считают себя финансово грамотными. Это на четверть больше, чем в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру" (есть в распоряжении ТАСС).

"В 2026 году 54% опрошенных россиян считают себя финансово грамотными, это на четверть больше, чем годом ранее. Еще 28% опрошенных оценивают свой уровень финансовой грамотности как средний", - говорится в исследовании.

Согласно данным исследования, доля граждан, высоко оценивающих свои знания в финансовой сфере, выросла по сравнению с 2025 годом. Ключевым параметром для такой самооценки 32% участников опроса назвали умение планировать личный или семейный бюджет.

В 2026 году 31% опрошенных сообщили, что за последний год читали материалы или проходили курсы по личным финансам. Еще 37% респондентов заявили, что планируют заняться повышением финансовой грамотности в ближайшие 12 месяцев. При этом 32% участников исследования не видят необходимости в дополнительном обучении.

В ходе подготовки исследования специалистами финансового маркетплейса "Выберу.ру" были опрошены 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.