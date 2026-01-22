Доля отечественных беспилотных систем на рынке РФ должна достичь 70% к 2030 году

В соответствии с утвержденным кабмином планом увеличивать долю российских систем планируется постепенно

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Доля отечественных разработок на российском рынке беспилотных авиационных систем, включая самолеты, вертолеты и мультироторы, к 2030 году по планам превысит 70%. Это следует из материалов правительства РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с утвержденным кабмином планом структурных изменений в отечественной экономике доля российских беспилотных систем на рынке планируется увеличивать постепенно. Так, на 2026 год этот показатель должен составлять 45,9%, к 2027-му увеличится до 49,8%, к 2028 году - 54,9%, к 2029-му - 62,5%, а в 2030 году должен достигнуть отметки в 70,3%.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов указал, что ежегодный объем российского рынка беспилотных авиационных систем до 2030 года будет составлять более 46 тыс. единиц. Министр отметил, что основной задачей является обеспечение к этому времени доли отечественных систем в общем объеме спроса выше 70% и достижение уровня технологической независимости более 80%.

В ходе совещания по развитию автономных систем президент России Владимир Путин подчеркнул, что внедрение беспилотной техники - не мода, а необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности страны. Кроме того, глава государства указал на необходимость обеспечить российский бизнес комфортными условиями для наращивания выпуска беспилотников и их компонентов.