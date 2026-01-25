El Pais: Ангола экспортировала 23,3 тыс. карат алмазов в 2025 году на $109,7 млн

ХАРАРЕ, 25 января. /ТАСС/. Ангола поставила на экспорт 23,3 тыс. карат алмазов в 2025 году на общую сумму $109,7 млн. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на Ангольскую национальную компанию торговли алмазами.

По сравнению с итогами 2024 года экспортные продажи ангольских алмазов выросли на 126,5% в объеме и на 107% по стоимости. Эти результаты достигнуты несмотря на неблагоприятную мировую обстановку, которая повлекла за собой снижение средней цены ангольских алмазов в расчете на карат.

Растущая популярность искусственных алмазов, влияющая на этот процесс, не затронула ангольские драгоценные камни, отличающиеся высоким качеством и в основном относящиеся к категории ювелирных. В качестве примера приводится увеличение на 176% экспорта бриллиантов индийской гранильной компанией KGK, которая работает на ангольском сырье.