Bild: в Германии обанкротился один из старейших трактиров в стране

По данным газеты, Schaumburger Hof работал более 270 лет

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Один из самых старых трактиров в Германии Schaumburger Hof ("Шаумбургский двор"), расположенный в боннском районе Плиттерсдорф, объявил о банкротстве после более чем 270 лет работы. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, теперь трактир закрыт. Причинами банкротства стали пандемия коронавируса, рост минимальной заработной платы и высокие цены на энергоносители. В начале января Боннский окружной суд начал процедуру банкротства. Он намерен сначала провести переговоры с владельцем недвижимости.

История трактира началась 31 марта 1755 года. Тогдашний винодел придумал построить большие конюшни рядом со своей таверной прямо на Рейне. Концепция оказалась успешной. Впоследствии тягачи (которые тянули суда вверх по течению с помощью лошадей, когда течение или ветер были недостаточно сильными) принесли значительный доход. Позже питейный двор стал популярным местом для представителей знати, отмечает Bild.

В разное время его посещали известный немецкий философ Фридрих Ницше, географ, натуралист и путешественник Александр фон Гумбольдт. Там также останавливался и Генрих Гейне, который восторженно отзывался о "террасе, усаженной липами". Кроме того, в 1948 году в этом месте заседал Парламентский совет при подготовке Основного закона ФРГ.