"Ъ": НСФР предложил исключить право ЦБ устанавливать срок действия банковских карт

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил убрать из законопроекта по борьбе с мошенничеством норму, дающую совету директоров Банка России право устанавливать срок действия платежных карт из-за риска полной блокировки карточек Visa и Mastercard. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

В письме отмечается, что срок действия карт определяется договором банка с клиентом, а предоставление такого права ЦБ рассматривается как вмешательство в гражданско-правовые отношения. Такую меру предлагается исключить из соответствующего законопроекта, который содержит второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, уже к первому чтению.

В Банке России сообщили "Коммерсанту", что поддерживают закрепление за советом директоров ЦБ полномочия устанавливать срок действия карт, но на данном этапе вводить такие ограничения не планируют. При этом там указали, что чем дольше человек пользуется картой, тем выше вероятность, что мошенники смогут завладеть ее реквизитами.

"Когда в 2020 году, в локдаун, прийти в офис для перевыпуска карты было невозможно, для удобства людей сформировалась практика по продлению срока действия карт, это была вынужденная мера, с учетом которой были разработаны технологические решения безопасной работы ряда видов карт и после истечения их срока действия. Сейчас такой потребности нет", - добавили газете в ЦБ.

ЦБ также обратил внимание, что доля карт международных платежных систем, исключенных из реестра Банка России, уверенно снижается. По оценкам опрошенных изданием крупных банков-эквайеров, на платежи картами международных платежных систем сейчас приходится около 20% объема трансакций.