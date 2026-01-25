Белоруссия установила новые тарифы на транспортировку нефти

По направлениям Унеча (Высокое) - Броды и Унеча (Высокое) - граница Белоруссии и Украины стоимость составит 262,99 рубля

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Белоруссия установила с 1 февраля 2026 года новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам. Соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли опубликовано на национальном правовом интернет-портале республики.

Согласно документу, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Белоруссии, по направлению Унеча (Высокое) (граница Российской Федерации и Белоруссии) - Адамова Застава (граница Белоруссии и Республики Польша) составит 28,71 белорусского рубля (примерно $10 по курсу Нацбанка Белоруссии) за тонну нетто без налога на добавленную стоимость. По направлениям Унеча (Высокое) - Броды и Унеча (Высокое) - граница Белоруссии и Украины тариф составит 262,99 российского рубля.