AFP: Франция передала Украине дроны с дальностью полета 500 км

Запуск осуществляют с катапульты, сборка устройства двумя операторами занимает три минуты, передает агентство

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Французская компания EOS Technologie поставила на Украину несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нанесения ударов на расстоянии до 500 км. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Модель Rodeur может нести полезную нагрузку до 4 кг и осуществлять полет продолжительностью 5 часов со скоростью 100 км/ч. Запуск осуществляется с катапульты, сборка дрона двумя операторами занимает три минуты. Как рассказал агентству президент EOS Technologie Жан-Марк Зулиани, модель может выполнять как разведывательные функции, так и использоваться в качестве дрона-камикадзе.

Также агентство рассказывает о "зародившемся на Украине" французском стартапе Alta Ares, который обеспечивает производство дронов-перехватчиков, в том числе предоставляя программное обеспечение. По утверждению представителя компании, это позволило им поднять долю успешных перехватов целей с 30% до 65%.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что французский автоконцерн Renault договорился с оборонной компанией Turgis Gaillard о производстве беспилотников для Киева. Дроны будут производиться при поддержке Минобороны Франции. Продукция будет выпускаться на двух производственных площадках Renault. Другие детали контракта в публикации газеты не уточняются.

В июне 2025 года правительство Франции призвало автопроизводителей и компании ВПК сотрудничать, чтобы наладить совместное производство БПЛА. Как отмечает The Financial Times, в последний раз компании французского автопрома выпускали военную продукцию во времена Первой и Второй мировых войн.