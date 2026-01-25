Бессент: Вашингтон не позволит Канаде стать "лазейкой" для товаров из КНР в США

В январе Оттава и Пекин объявили о "стратегическом партнерстве" в сфере экономики

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не допустит, чтобы Канада стала "лазейкой", через которую дешевые китайские товары попадают в США. Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

"Премьер-министр [Канады Марк] Карни съездил в Китай, вернулся и снизил отдельные промышленные пошлины для китайских товаров, а у нас высокая интеграция рынка с Канадой, - сказал он в интервью телеканалу ABC News. - Мы не можем допустить того, чтобы Канада стала лазейкой, через которую поток дешевых китайских товаров хлынет в США".

По мнению Бессента, действия Карни "играют не лучшую службу для народа Канады".

Ранее Трамп пообещал ввести стопроцентные пошлины против Канады, если та заключит торговую сделку с Китаем. Президент США считает, что Канада может стать "портом для выгрузки [товаров] из Китая".

В январе Канада и Китай объявили о "стратегическом партнерстве" в сфере экономики. Как отмечала газета The Globe and Mail, премьер Канады в ходе визита в КНР назвал эту страну более предсказуемым торговым партнером, чем США. В рамках договоренностей Карни разрешил ввоз в Канаду почти 50 тыс. китайских электромобилей по низкой ставке таможенного сбора. До этого на автомобили из КНР в Канаде действовала пошлина в размере 100%, которую Оттава ввела еще в 2024 году вместе с США при президенте Джо Байдене. В ответ на послабления со стороны Канады Китай сократил пошлины на семена рапса. В Минкоммерции КНР сообщали, что Пекин и Оттава достигли консенсуса по урегулированию взаимных торговых претензий и договорились расширять экономическое взаимодействие.