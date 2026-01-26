"Известия": вложения российских банков в драгоценные металлы выросли в два раза

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Активы российских банков в драгоценных металлах и камнях выросли почти в два раза за 2025 год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Объем драгоценных металлов и камней резко вырос в 2025 году. Так, по данным на 1 декабря 2025 года, объем драгметаллов в активах банков составил 607 млрд рублей, что в 1,9 раза превышает показатели в начале года.

Отмечается, что основной причиной роста вложений стало увеличение стоимости драгметаллов. Рост котировок автоматически поднял стоимость драгметаллов в активах банков, даже без пропорционального расширения физических объемов. Кроме того, дополнительным фактором стал рост инвестиционного спроса. Также в условиях санкционного давления объем драгоценных металлов в золотом эквиваленте в банковской системе вырос с 1,1 тонны до 6,3 тонны.