Через российско-литовскую границу при перемещении товаров возможны затруднения

Из-за плановых отключений с 24 января не восстановлена работоспособность информационных систем, сообщили в ФТС России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила перевозчиков о возможных затруднениях при перемещении товаров через российско-литовский участок границы в Калининградской области из-за плановых отключений со стороны Литвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФТС России.

По данным ФТС, на официальном сайте Таможенной службы Литовской Республики сообщается, что из-за плановых отключений с 24 января не восстановлена работоспособность информационных систем. В частности, речь идет о системе обработки таможенных деклараций (MDAS), интеллектуальной системе обработки таможенных деклараций (iMDAS), национальной системе контроля транзита (NTKS) и системе представления товаров (PPMKS).

"Предупреждаем о возможных затруднениях при перемещении товаров через российско-литовский участок границы (Калининградская область). <…> Рекомендуем заинтересованным лицам учитывать указанную информацию и предупреждаем о затруднениях при пересечении границы через МАПП Чернышевское. Таможенный пост МАПП Чернышевское Калининградской областной таможни работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.