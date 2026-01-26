Нилов предложил подумать о повышении верхней планки НДФЛ для сверхдоходов

Глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов также обратил внимание, что прогрессивная шкала подоходного налога касается зарплаты, но не дивидендов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вопрос о повышении верхней планки прогрессивной шкалы НДФЛ выше 22% для обладателей сверхдоходов можно рассмотреть, но основные доходы они получают с дивидендов, где ставка ограничена 15%. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что с 2026 года действует налоговый вычет в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ для малообеспеченных семей с детьми, и выступил за развитие этого дифференцированного принципа для граждан с небольшими доходами.

"Но при этом, может быть, подумать и [о том, чтобы] повышать. У нас максимальная ставка сегодня 22%. Подумать над тем, чтобы повысить ставку для тех, кто получает [доходы] еще выше", - сказал депутат.

Он при этом обратил внимание, что прогрессивная шкала подоходного налога касается зарплаты, но не дивидендов. "Не зарплату получает богатый человек, у которого огромные доходы, а дивиденды. А на дивиденды максимальная ставка 15%", - подчеркнул Нилов.

В России доходы до 2,4 млн рублей в год (в среднем до 200 тыс. в месяц) облагаются налогом по ставке 13%, на доходы от 2,4 млн до 5 млн рублей действует НДФЛ в 15%, от 5 млн до 20 млн рублей - 18%, затем до 50 млн - 20%, а при доходах свыше 50 млн рублей в год (в среднем от 4,17 млн в месяц) взимается 22%. Повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговыми уровнями.

С дивидендов физлица платят налог по ставке 13% для доходов до 2,4 млн рублей и 15% с той части доходов, которая превышает 2,4 млн.