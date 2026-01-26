"Ведомости": выдачи товарных кредитов сократились за год вдвое

Показатель упал в связи с высокой ключевой ставкой Центробанка, сообщило издание

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Выдачи товарных кредитов упали в два раза по итогам 2025 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным издания, второй год подряд сокращаются темпы товарного кредитования. Так, в 2024 году выдачи снизились на 29% по количеству и на 17% - по сумме. Вместе с тем в 2025 году выдачи кредитов рухнули в два раза на фоне высокой ключевой ставки ЦБ, которая в конце 2024 году выросла до 21% и продержалась на этом уровне до середины 2025 года. Дальнейшее снижение ключевой ставки до 16% возобновило выдачу кредитов, но их количество все равно остается ниже показателей 2024 года.

Кроме того, высокие ставки ограничили продажу классических рассрочек, когда продавец предоставляет скидки клиенту на сумму процентов. Таким образом, высокая ставка заставляет граждан выдерживать паузу в потреблении и воздерживаться от покупок, уточняет газета.