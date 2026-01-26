НБКИ: средний размер потребкредита в РФ в декабре вырос на 8,4%

Показатель увеличился после трех месяцев снижения, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Средний размер выданного в России потребительского кредита в декабре 2025 года составил 180,2 тыс. рублей, увеличившись на 8,4% по сравнению с ноябрем, когда он равнялся 166,2 тыс. рублей. Показатель вырос после трех месяцев снижения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

"В декабре 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 180,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,4% (в ноябре 2025 года - 166,2 тыс. руб.). Стоит отметить, что данный показатель вырос после трех месяцев снижения", - говорится в исследовании.

По данным НБКИ, в декабре 2024 года средний чек потребкредита был на уровне 136,4 тыс. рублей, то есть в годовом сравнении рост составил 32,1%.

Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в декабре 2025 года был зафиксирован в Москве (321 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (254,6 тыс. рублей), а также в Московской (234 тыс. рублей) и Тюменской областях (202,7 тыс. рублей).

Самый серьезный месячный рост показателя среди 30 регионов РФ - лидеров по объему выдачи потребкредитов продемонстрировали Тульская область (+25%), Алтайский край (+21,1%) и Омская область (+21%). Единственным регионом из топ-30, где средний чек снизился, стал Приморский край (-12%).

"После трех месяцев снижения средний размер потребительского кредита в декабре вырос, что во многом связано с сезонным фактором. При этом в целом можно говорить о продолжающемся охлаждении спроса на кредиты, а также об ухудшении качества входящего потока заявителей", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.