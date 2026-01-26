На Кузбассе в 2026 году готовы увеличить отгрузку угля на экспорт на 15%

Компании планируют экспортировать не менее 117 млн тонн угля

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 26 января. /ТАСС/. Угольные компании Кузбасса сообщили о готовности экспортировать не менее 117 млн тонн угля в 2026 году, что на 15,2 млн тонн больше, чем было отгружено в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона.

По данным ведомства, в 2025 году на экспорт было отгружено 101,8 млн тонн угля, что на 0,3% ниже, чем в 2024 году. Больше половины - 53,8 млн тонн - было отгружено в восточном направлении.

"Компании угольной отрасли Кузбасса информировали о планах отгрузить на экспорт в 2026 году не менее 117 млн тонн угля. На Восток, в соответствии с проектом соглашения, - 60 млн тонн", - сообщили в министерстве.

В Минэнерго РФ заявляли, что совместно с РЖД и Минтрансом России ведется работа по заключению соглашения между РЖД и правительством Кемеровской области о гарантированном вывозе угля из региона в восточном направлении на экспорт в 2026 году в объеме не менее 60 млн тонн. Министерство считает соглашения эффективным механизмом, который позволяет угольным компаниям планировать хозяйственную деятельность на 2026 год и сохранять устойчивые темпы развития отрасли, объемы добычи и экспорта угля на уровне не ниже 2025 года.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты более 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.