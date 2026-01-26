Positive Technologies: кибербезопасность станет подобна личной гигиене

Организации будут не только разбираться с инцидентами, но и регулярно принимать базовые меры защиты, рассказал управляющий директор российской ИБ-компании Алексей Новиков

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главным трендом 2025 года в кибербезопасности стало привыкание к киберинцидентам и становление кибератак обыденными. С 2026 года кибербез уже будет подобен личной гигиене для компаний, заявил в интервью ТАСС управляющий директор российской ИБ-компании Positive Technologies Алексей Новиков.

В 2022-2023 годах, напомнил он, "обсуждалась каждая атака", 2025 год стал "этапом определенного привыкания к инцидентам" специалистов, компаний и граждан.

Новиков пояснил, что привыкание - это "не плохо и не хорошо, это просто суровая действительность", и привел в пример привыкание к сезонным болезням вроде гриппа.

"Думаю, что в 2026-2027 годах кибербезопасность станет такой же повседневной практикой, как личная гигиена: компании будут не только разбираться с инцидентами, но и регулярно принимать базовые меры защиты, чтобы не допускать их возникновения", - указал он.

Тем не менее, предупредил специалист, ущерб от нападений хакеров будет расти глобально, самим атаки тоже "никуда не исчезнут". Говоря о стороне защиты, и, в частности, о расследованиях последствий кибератак, Новиков отметил, что в 2025 году главной проблемой оставался человеческий фактор, а не техническая сторона инцидентов.

"Основные проблемы чаще были связаны с взаимодействием с заказчиком - например, с нежеланием или неготовностью клиента проводить полноценное обследование инцидента и глубоко разбираться в его причинах. Остаются люди, которые на предупреждение от специалистов о компрометации отвечают: "Сегодня пятница, короткий день, увидимся в понедельник". Вот главная сложность. А технически каких-либо сложных атак, которые было бы невозможно разобрать или которые вызывали бы недоумение, по большому счету нет", - пояснил представитель Positive Technologies.

