В Монголии закроют часть погранпереходов с РФ и КНР в новогодние выходные

Не изменится график работы крупнейшего на границе с Россией автомобильного пункта пропуска "Алтанбулаг - Кяхта" и железнодорожных переходов "Сухэ-Батор - Наушки", "Эрээнцав - Соловьевск"

УЛАН-БАТОР, 26 января /ТАСС/. Пограничные переходы Монголии, кроме крупнейших автомобильных и железнодорожных КПП на границах с РФ и КНР, будут временно закрыты в дни празднования лунного Нового года. Об этом сообщило управление монгольской пограничной службы.

"В 2026 году в Монголии нерабочие дни по случаю Нового года по лунному календарю продлятся с 17 по 20 февраля. В этот период на три дня с 18 по 20 февраля будут закрыты контрольно-пропускные пункты у границы с Россией: "Арц-Суурь" и "Тэс" возле Республики Тыва, "Боршоо" у Забайкальского края, "Цагааннуур" рядом с Республикой Алтай и "Ханх" на границе с Республикой Бурятия", - предупредило пограничное ведомство.

По его информации, не изменится график работы крупнейшего на границе с РФ автомобильного пункта пропуска "Алтанбулаг - Кяхта" и железнодорожных переходов "Сухэ-Батор - Наушки", "Эрээнцав - Соловьевск". Также все аэропорты, в том числе "Чингисхан" в столице, продолжат работу по расписанию.

На границе с Китаем не будут работать все четыре выходных дня, с 17 по 20 февраля, автомобильные погранпереходы "Баянхошуу", "Булган" и "Шивээ-Хурэн". С 18 по 20 февраля будут закрыты КПП "Хаварга", "Ханги", "Гашуунсухайт", "Бургастай", "Бичигт", "Сумбэр".

Всего в Монголии 27 автомобильных, шесть железнодорожных пограничных переходов, а также шесть воздушных пунктов пропуска. На границе с РФ протяженностью 3,5 тыс. км находятся 16 погранпереходов, из них функционируют десять (восемь автомобильных и два железнодорожных) - у республик Алтай, Бурятия, Тува и Забайкальского края.