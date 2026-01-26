OneTwoTrip: спрос россиян на зимний отдых в Африке за год вырос на 70%

По данным исследования сервиса для планирования путешествий, наибольшим спросом пользуются Египет, Кения и Марокко

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спрос российских туристов на зимние путешествия в страны Африки вырос за год на 70%, наибольшим спросом пользуются Египет, Кения и Марокко. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть у ТАСС).

"Самый заметный рост показала Африка: количество отельных заказов там с декабря по февраль выросло за год на 70%. Чаще всего отдыхать россияне едут в наиболее знакомый Египет: на страну приходится 40,4% бронирований, средняя стоимость номера - 12,8 тыс. рублей в сутки", - рассказали в компании.

По данным сервиса, также популярны у россиян Кения (доля - 15,7%, отели обходятся в 6,1 тыс. рублей в сутки), Марокко (11,8%, 11,9 тыс. рублей), ЮАР (11,4%, 16,5 тыс. рублей) и Сейшельские острова (5,6%, 40,5 тыс. рублей)

Также заметен интерес путешественников к еще одному региону в южном полушарии: число бронирований в странах Океании этой зимой выросло на 29%. Большинство заказов, или 55,6%, приходятся на Австралию, где отели бронируют за 21,3 тыс. рублей в сутки. Второй по популярности оказалась Новая Зеландия, доля которой составила 33,9%, а стоимость гостиниц - 20,3 тыс. рублей в сутки.