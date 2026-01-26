Экспорт СПГ США в ноябре 2025 года стал рекордным за все время наблюдений

Основным направлением поставок стала Европа, следует из отчета Минэнерго Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. США в ноябре 2025 года экспортировали рекордные 525,1 млрд куб. футов (14,9 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), следует из ежемесячного отчета Минэнерго США. Основным направлением поставок вновь стала Европа, на которую пришлось около 68% всего экспорта.

Экспорт СПГ в ноябре 2025 года оказался на 4,4% выше, чем в октябре, и на 39,6% больше, чем в ноябре 2024 года. Всего было отправлено 153 танкера с СПГ. Таких показателей удалось добиться за счет постепенного наращивания мощностей завода Plaquemines компании Venture Global в Луизиане, а также увеличения отгрузок с Sabine Pass и Corpus Christi.

Основными направлениями поставок стали Турция (69,6 млрд куб. футов, или 2 млрд куб. м), Египет (61,4 млрд куб. футов, или 1,74 млрд куб. м), Великобритания (60,3 млрд куб. футов, или 1,71 млрд куб. м), Нидерланды (43,6 млрд куб. футов, или 1,23 млрд куб. м) и Франция (38 млрд куб. футов, или 1,1 млрд куб. м). На эти страны пришлось 52% всех поставок США.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в ноябре снизилась до 15% по сравнению с 19,2% в октябре, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу тоже немного уменьшилась - до 68% в ноябре. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки и Африки.

Всего в январе - ноябре 2025 года США экспортировали около 4,937 трлн куб. футов СПГ (139,7 млрд куб. м), что на 25% выше показателя аналогичного периода 2024 года. США за 11 месяцев прошлого года экспортировали в Европу 94,4 млрд куб. м СПГ (68% от общего объема), в Азию - около 25,4 млрд куб. м (18% от общего объема). Таким образом, поставки в Европу выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в Азию - упали на 38%.

Транспортировка американского СПГ в Африку увеличилась почти в четыре раза - до 11,3 млрд куб. м.