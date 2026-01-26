Кузбасс планирует нарастить добычу угля на 3,2%

Компании в 2026 году намерены добыть 196,8 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 26 января. /ТАСС/. Оптимистичный прогноз добычи угля в Кемеровской области на 2026 год составит 196,8 млн тонн, что на 6,1 млн тонн больше, чем было добыто в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона.

Добыча угля в Кузбассе снижается с 2021 года - по итогам 2025 года было добыто 190,7 млн тонн угля. Это на 3,9% ниже показателя 2024 года.

"По данным угольных компаний и предприятий оптимистический прогноз добычи в 2026 году составит, ориентировочно, 196,8 млн тонн угля", - сказали в министерстве.

Для сохранения устойчивых темпов развития угольной отрасли и сохранения объемов добычи угля Минэнерго РФ совместно с РЖД и Минтрансом России ведут работу по заключению соглашения между РЖД и правительством Кемеровской области о гарантированном вывозе угля из региона в восточном направлении на экспорт в 2026 году в объеме не менее 60 млн тонн.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты более 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.