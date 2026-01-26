РБК: продажи российского аналога "Оземпика" выросли втрое

В 2025 году выручка от реализации препарата составила 35,2 млрд рублей, сообщило издание

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Продажи российских аналогов препарата "Оземпик" в 2025 году увеличились почти в три раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По данным издания, розничные продажи отечественных аналогов препарата "Оземпик" по итогам 2025 года выросли практически в три раза по сравнению с 2024 годом. В рознице в 2024 году было реализовано 1,7 млн упаковок "Оземпика" на сумму 9,2 млрд рублей. В 2025 году объем продаж увеличился до 6,1 млн упаковок, а выручка - до 35,2 млрд рублей.

Как отметили в ЦРПТ, увеличение продаж обусловлено ростом объемов производства. В 2025 году фармацевтические компании РФ выпустили 11,7 млн упаковок "Оземпика". Этот показатель, по данным оператора маркировки, в 10 раз превышает совокупный объем импорта лекарств с международным непатентованным наименованием.