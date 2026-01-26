Авиакомпания IndiGo отменила рейсы через воздушное пространство Ирана

Это связано с ситуацией вокруг республики

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января. /ТАСС/. Индийская бюджетная авиакомпания IndiGo отменила рейсы в Тбилиси, Алма-Ату, Ташкент и Баку до 28 января из-за ситуации вокруг Ирана.

"Мы внимательно следим за развитием событий в регионе вокруг Ирана и заблаговременно пересматриваем расписание полетов, поскольку безопасность - наш главный приоритет", - сообщила авиакомпания в X.

Как отметили в компании, рейсы в Тбилиси, Алма-Ату, Ташкент и Баку проходят через воздушное пространство Ирана, и из-за текущей ситуации авиакомпания избегает этой зоны.

Обычно продолжительность полетов из Индии в эти города составляет от шести до семи часов. Авиакомпания выполняет рейсы на самолетах A320neo, которые не обладают достаточной дальностью полета и запасом топлива для выполнения полетов по более длинным альтернативным маршрутам.

23 января президент США Дональд Трамп сообщил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы, включая корабли. Ранее он предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.