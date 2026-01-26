"Эксмо" планирует развивать сотрудничество с Южной Кореей, КНР и Японией

Первая книга уже в мае выйдет на корейском, сообщил генеральный директор издательства Евгений Капьев

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Издательство "Эксмо" в 2026 году намерено сотрудничать с Республикой Корея, а также Китаем и Японией, сообщил ТАСС генеральный директор издательства Евгений Капьев.

"Мы продолжим продавать права в разных странах, налаживать контакты с новыми партнерами, и, в первую очередь, планируем развивать азиатское направление - Южную Корею, Китай и Японию", - сообщил Капьев.

Говоря о Южной Корее, он обратил внимание на то, что первая сделка уже состоялась. "Мы продали права на книгу Леры Некрасовой "Жизнь после смерти", которая уже в мае выйдет на корейском", - рассказал собеседник агентства.

В этом году "Эксмо" также продолжит участвовать в международных книжных ярмарках в Турции, Великобритании, Китае, Азербайджане, Германии и ОАЭ.