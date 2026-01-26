"Авито": спрос на специалистов со средним профобразованием вырос на 13% за год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты со средним профессиональным образованием стали на 13% востребованнее за год, а с высшим - на 6%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Авито работа", которые есть в распоряжении ТАСС.

"В 2025 году число вакансий с условием наличия среднего профессионального образования (СПО) у кандидатов выросло на 13% год к году. Текущая динамика на рынке труда соответствует трендам в системе образования. По информации Минпросвещения, в прошедшем году колледжи и техникумы вместо старшей школы выбрало 63% девятиклассников", - говорится в результатах исследования.

Наибольший рост количества предложений о работе с наличием СПО в 2025 году был зафиксирован в рабочих и прикладных специальностях. Сильнее всего за год увеличилось число предложений для регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры (+37% год к году). Такие работники настраивают электронные устройства и узлы, чтобы они работали строго по техническим требованиям: проверяют параметры, проводят контроль, выявляют неисправности. Средняя предлагаемая зарплата для этой категории работников составила 118 231 руб/мес.

Количество вакансий для квалифицированных специалистов с высшим образованием также показало рост, но более умеренный. В 2025 году их общее число увеличилось на 6% год к году.

Самая заметная динамика наблюдалась в вакансиях для выпускников вузов в сфере сельского хозяйства. На фоне роста внимания к продовольственной безопасности и устойчивости агропроизводства работодатели усиливали команды в АПК. В 2025 году было опубликовано на 57% больше вакансий для агрономов, чем год назад, а зарплатное предложение составило в среднем 105 622 руб/мес.