Максимальная ставка по вкладам в рублях в II декаде января снизилась до 14,88%

Регулятор использует данные Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Банка ДОМ.РФ, Московского кредитного банка, Т-банка, ПСБ и Совкомбанка для мониторинга ставок

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде января 2026 года снизилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 14,88% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка в третьей декаде декабря 2025 года составляла 15,28% годовых, а в первой декаде января 2026 года - 15,1% годовых.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.