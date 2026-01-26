В Смоленской области число субъектов МСП увеличилось до 40,5 тыс.

По словам губернатора Василия Анохина, наибольшую долю занимают оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, строительство, обрабатывающие производства

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество субъектов малых и средних предприятий в Смоленской области увеличилось более чем на 1,3 тыс. за 2025 год, составив более 40,5 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

"По итогам 2025 года количество малых и средних предприятий в Смоленской области увеличилось более чем на 1,3 тыс. и составило свыше 40,5 тыс. субъектов. По темпам прироста регион превысил средний показатель по ЦФО. Наибольший прирост - в городе Смоленске, Смоленском, Ярцевском и Вяземском муниципальных округах", - написал он.

Отмечается, что по итогам 2025 года Смоленская область заняла седьмое место среди регионов Центрального федерального округа по темпам роста МСП. По словам губернатора, структура малого и среднего предпринимательства в регионе остается стабильной. Наибольшую долю занимают оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, строительство, обрабатывающие производства. При этом наибольший прирост субъектов МСП в 2025 году отмечен в сфере оптовой и розничной торговли, гостиничного бизнеса и общественного питания, транспортировки и хранения, а также в профессиональной, научной и технической деятельности.

Анохин добавил, что власти помогают смоленским предпринимателям развивать и модернизировать производство, расширяя меры поддержки и снижая административные барьеры. Так, например, грантовая программа "Первый старт" дает возможность начинающим предпринимателям получить финансовую поддержку при реализации стартапов. За 2024-2025 года ей воспользовались более 330 индивидуальных предпринимателей. В 2026 году реализация программы будет продолжена.