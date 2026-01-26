Российский рынок акций закрылся в красной зоне

Курс юаня вырос до 10,99 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник снизился на 0,33%, до 2 768,15 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,44% - до 1 147,25 пункта. Курс юаня вырос на 14 копеек до 10,99 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня стартовал в символическом плюсе, но быстро ушел в умеренную коррекцию, удерживаясь в верхней части диапазона 2 700 - 2 800 пунктов. В ходе воскресных торгов его верхняя граница почти покорилась, но переговоры в ОАЭ по украинской проблематике к прорыву не привели, и инвесторы снова перешли к выжидательной позиции", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке, по словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, оказались акции "Селигдара" (+7,27%), "Русала" (+3,84%), "Новабев групп" (+2,66%), "Норникеля" (+2,07%).

Лидерами понижения, по его словам , оказались бумаги "Новатэка" (-2,07%), "Лукойла" (-2,45%), "Магнита" (-2,08%), "АФК Системы" (-1,95%)

Прогноз на 27 января

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 27 января - 2 720 - 2 820 пунктов. Краткосрочные прогнозы по курсу рубля к доллару - 75-78 рублей, к юаню - 10,8-11,1 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, во вторник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на вторник - 75-77 рублей, 89-91 рубль и 10,8 -11,3 рубля, соответственно.