Стоимость серебра обновила исторический максимум

Она превысила $115 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $115 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 20:16 мск, цена на драгметалл росла на 13,62% и составляла $115,13 за тройскую унцию.

К 20:26 мск стоимость серебра замедлила рост до $114,8 за тройскую унцию (+13,38%).