В Кировской области льготное финансирование промышленности выросло в пять раз

Предприятиям в 2025 году выдали 13 льготных займов на 2,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 26 января. /ТАСС/. Объем льготного финансирования по линии Фонда развития промышленности в Кировской области вырос в пять раз за год, в 2025 году предприятиям выдали 13 льготных займов на 2,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Объем льготного финансирования, предоставленного по линии Фонда развития промышленности предприятиям Кировской области, вырос более чем в пять раз по сравнению с 2024 годом. За 2025 год выдано 13 льготных займов на сумму 2,6 млрд рублей. Это привлекло инвестиции в экономику в размере 4,6 млрд рублей. Отметим, что повышение инвестиционной активности - одно из ключевых направлений национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", - говорится в сообщении.

Как рассказали в региональном министерстве промышленности, предпринимательства и торговли, это рекордная годовая сумма поддержки промышленных предприятий за всю историю областного Фонда развития промышленности. В числе главных отраслей - химия, медбиофармацевтика и машиностроение.

"В настоящее время федеральный и региональный фонды реализуют 14 программ. К 2030 году объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по проектам, поддержанным в 2025 году, составит свыше 5,8 млрд рублей", - рассказали в Минпромторге Кировской области.

На конец 2025 года капитализация регионального Фонда развития промышленности превысила 570 млн рублей. В 2026 году из федерального бюджета на докапитализацию направлено дополнительно 250 млн рублей.